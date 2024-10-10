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        Haberler Gündem Güncel Nilüfer Barajı yüzde 4'e düştü! | Son dakika haberleri

        Nilüfer Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü!

        Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardan Nilüfer'de su seviyesi yüzde 4'e düştü. Geçen yıl aynı günlerde barajın doluluk oranı yüzde 47 olarak ölçülmüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:49
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        Nilüfer Barajı yüzde 4'e düştü!
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        Meteoroloji verilerine göre, son 9 yılın en kurak ekim ayının yaşandığı Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların durumu endişelendirdi.

        Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre su seviyeleri bugün itibariyle Nilüfer Barajı'nda yüzde 4, Doğancı Barajında ise yüzde 53 olarak ölçüldü.

        İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 29'a kadar düşerken, geçen yıl aynı günlerdeki doluluk oranları Nilüfer Barajı'nda yüzde 47, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 53'leri gösteriyordu.

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