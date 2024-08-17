Nilsu Berfin Aktaş: Herhangi bir durum yok
Nilsu Berfin Aktaş, Bebek'teki bir mekandan 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla ayrıldı. Arkadaşları hakkında sorulan sorulara; "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" yanıtını verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, önceki gece Bebek'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
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Yanında 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla mekandan ayrılan Nilsu Berfin Aktaş, sabah saatlerinde mekandan çıktı.
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Mekan çıkışında yanında bulunan beyefendiler sorulunca ünlü oyuncu, "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" şeklinde yanıt verdi.
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Aktaş, daha sonra 4 kişi oldukları VİP araçla mekandan ayrıldı.