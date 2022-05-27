Nilperi Şahinkaya'ya Cannes’da büyük şok!

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Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan ‘Erşan Kuneri’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyal’ karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya (34), Cannes Film Festivali için Fransa’ya gitti.

KONAKLADIKLARI VİLLAYA HIRSIZ GİRDİ

Heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan Şahinkaya, önceki gece tatsız bir olay yaşadı. Ünlü oyuncu ve arkadaşlarının konakladığı villaya hırsız girdiği öğrenildi.

GEÇİCİ PASAPORT ÇIKARTTI

Çalınan eşyaların arasında Nilperi Şahinkaya'nın kimliği ve pasaportu da vardı. Olay sonrası büyük şok yaşayan Şahinkaya, soluğu Marsilya’daki Türkiye Konsolosluğu’nda aldı.

Ünlü isim, başına gelenleri anlatıp, geçici pasaport çıkarttı.

ERKAN PETEKKAYA HIRSIZI YAKALATMIŞTI

Oyuncu Erkan Petekkaya da geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali’nde bir kapkaççının saldırısına uğramıştı.Telefonu çalınan Petekkaya, 300 metre kovalayıp, yakaladığı hırsızı Fransız polisine teslim etmişti.

Petekkaya, Habertürk’e yaptığı özel açıklamada şunları söylemişti:

O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. “Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim” diyerek 50 Avro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 Avro daha uzatıp “Al bu paraları benim telefonumu ver” dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm. Polislere paraya ihtiyacı olduğu için 100 Avro verdiğimi yine de çaldığı telefonumu iade etmediğini söyledim. Polisler önce bana telefonun bana ait olmadığını düşündü. Ben de telefonu kapatıp açtım ve foto galerideki fotoğraflarımı gösterdim. Bunun üzerine telefonumu bana verdiler. Daha sonra hırsızın cebinde iki tane 50 Avro olduğunu söyleyip onları da istedim. Cebini aradılar ve iki tane 50 Avro buldular. Paraları da iade ettiler. Sonra da kısa bir video çektim. Başıma böyle bir hadise geldi. Çok şükür ucuz atlattım.