Nilperi Şahinkaya: Linç etmeyin, Sakine Garipoğlu arkadaşım değil

Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını ifade eden Nilperi Şahinkaya, bu konuda şöyle bir açıklama yaptı: Çeşme'de Melis adında bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Sakine'yi orada tanıdım. Kendisi, Melis'in arkadaşı... Yemekten sonra mekânda ayna gördü, 'Fotoğraf çekilelim' dedi ve anı olarak sosyal medya sayfasına koydu. Biz Saniye ile takipleşmiyoruz bile. Hakkımda bir linç gibi bir şey başlatıldı. Cevap vermezsem arkasında duruyormuş gibi olacak.