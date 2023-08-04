Nilperi Şahinkaya: Linç etmeyin, Sakine Garipoğlu arkadaşım değil
Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile aynı fotoğrafta olması nedeniyle yöneltilen tepkilere cevap verdi
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Münevver Karabulut, 2009'da Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüştü. O dönem Türkiye'nin gündemine oturan cinayet, uzun süre konuşuldu.
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Cem Garipoğlu, cinayeten 197 gün sonra 17 Eylül 20097da İstanbul'da teslim oldu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.
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Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu (ortada) ile görüntülenince sosyal medyada tepki çekti.
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Nilperi Şahinkaya, kendisine gelen eleştirilere videolu cevap verdi.
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Sakine Garipoğlu'nu tanımadığını ifade eden Nilperi Şahinkaya, bu konuda şöyle bir açıklama yaptı: Çeşme'de Melis adında bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Sakine'yi orada tanıdım. Kendisi, Melis'in arkadaşı... Yemekten sonra mekânda ayna gördü, 'Fotoğraf çekilelim' dedi ve anı olarak sosyal medya sayfasına koydu. Biz Saniye ile takipleşmiyoruz bile. Hakkımda bir linç gibi bir şey başlatıldı. Cevap vermezsem arkasında duruyormuş gibi olacak.