Muhabirlerin "Estetik yaptırır mısınız ya da estetiğe karşı mısınız?" sorularına ise Şahinkaya, "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum. 'Ya istediğim gibi olmazsa' diye" şeklinde yanıt verdi.