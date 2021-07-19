Niloya, "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile Antalya'ya konuk olacak

Eğitici, öğretici ve eğlenceli içerikleriyle çocukların yakın arkadaşı olan Niloya, yaz boyunca sürprizler eşliğinde canlı sahne şovlarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

İlk durağı Antalya olan Niloya, 24 Temmuz'da Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi Amfi Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de sahne alacak.

Sevilen çizgi film karakteri, hazırladığı sahne gösterisini 25 Temmuz'da ise saat 19.30'da Antalya Açıkhava Sahnesi'nde minik izleyicilerinin beğenisine sunacak.