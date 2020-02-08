08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sudan'ın kuzeyinde Nil Nehri'ndeki Sebeluka Şelaleleri, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. AA'nın haberine göre Uganda ve Etiyopya'dan doğup Hartum'da birleşerek Mısır üzerinden Akdeniz'e dökülen dünyanın en uzun nehri Nil'de biri Mısır, 5'i Sudan'da olmak üzere 6 şelale bulunuyor. Nil Nehri'nin en dar noktasında bulunan Sebeluka, ismini etrafındaki dağlar ve köyden alıyor.
Başkent Hartum'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki tabiat harikası bölge, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor. Sebeluka Şelaleleri, serin havası ve doğal güzelliğiyle hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Bölgede ufak bir hayvanat bahçesi ile turistler için konaklama alanları da bulunuyor.
ÇOCUKLAR REHBERLİK ETMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR
Öte yandan Sebeluka Şelaleleri bölgesinin çevresinde ve Nil'in yatağındaki adacıklarda çeşitli sebze ve meyveler yetiştiriliyor. Hartum'u kuzeydeki eyaletlere bağlayan kara yolunun Sebeluka sapağına gelmeden, yolda çevre köylerden çocuklar rehberlik etmek için birbiriyle yarışıyor.
Sebeluka, gerçek anlamda bir şelale değil ancak nehrin bazı bölgelerindeki seviye farklılıkları ve suyun içindeki kayalar nedeniyle oluşan görüntü, "şelale" olarak tanımlanıyor. Hartum ile Nil Nehri eyaletinin sınırındaki bölgede, kuş sesleri, kahverengi tepeler ve yeşilin eşlik ettiği manzarada tekne yolculuğu farklı bir deneyim sunuyor.
Bölge, çok sayıda kuşa da ev sahipliği yapıyor.
"EN BÜYÜK SORUNUMUZ YOLLAR"
Sebeluka sakinleri ise bölgenin yeterince tanınmadığından yakınıyor. Nehir kenarındaki işletme sahiplerinden Hamdallah Ahmed Tayyib, tarihi değere sahip ve turizm potansiyeli olmasına rağmen tanıtım yapılmadığı ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle Sebeluka bölgesinin hak ettiği değeri görmediğini söyledi.
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