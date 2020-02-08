Başkent Hartum'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki tabiat harikası bölge, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor. Sebeluka Şelaleleri, serin havası ve doğal güzelliğiyle hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Bölgede ufak bir hayvanat bahçesi ile turistler için konaklama alanları da bulunuyor.