Nil Karataş'tan yeni single

Nil Karataş, pop müzik tarzındaki yeni şarkısı 'Maalesef' için çalışmalarını tamamladı. Söz ve bestesi Kutup Ata Tuncer'e, düzenlemesi ise Celil Yavuz’a ait olan şarkı, Karataş’ın vokaliyle dinleyenin kalbine işliyor. Halil Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği video klibiyle 'Maalesef', Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

REKLAM advertisement1