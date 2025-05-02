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        Haberler Müzik Nil Karataş'tan yeni single

        Nil Karataş'tan yeni single

        Şarkıcı Nil Karataş, 'Maalesef' adını taşıyan yepyeni single çalışmasıyla müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 21:57 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:57
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        Nil Karataş'tan yeni single
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        Nil Karataş, pop müzik tarzındaki yeni şarkısı 'Maalesef' için çalışmalarını tamamladı. Söz ve bestesi Kutup Ata Tuncer'e, düzenlemesi ise Celil Yavuz’a ait olan şarkı, Karataş’ın vokaliyle dinleyenin kalbine işliyor. Halil Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği video klibiyle 'Maalesef', Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Nil Karataş
        #maalesef

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