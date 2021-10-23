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Nil Karataş'tan Öyle Bir Dünya Yok" - Magazin haberleri

Nil Karataş'tan Öyle Bir Dünya Yok"

Sanatçı Nil Karataş, yeni single'ı "Öyle Bir Dünya Yok"u müzikseverlerin beğenisine sundu

23.10.2021 - 17:41 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Sanatçı Nil Karataş'ın 'Öyle Bir Dünya Yok' adlı şarkısının söz ve müziğini Zülfi Badalov hazırlarken, klibin yönetmen koltuğuna ise Ecem Gündoğdu oturdu.

    İstanbul'a yakın bölgelerde çekilen klipte 5 farklı kıyafet giyen Nil Karataş, "Benim için çok özel bir çalışma oldu. Şarkıyı ilk duyduğum an itibariyle 'Bu benim olmalı' dedim. Bu şarkı için 20 kişilik bir ekiple, 3 aydır çalışıyorum. Ben bu şarkıyı çok sevdim ve çok içime sindi. Umarım müzikseverler de benimle aynı duyguları paylaşır." diye konuştu.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • SÜRPRİZ PROJELER

    Geçtiğimiz haftalarda "Halaybaşı" isimli single çalışmasını sevenlerinin beğenisine sunan Tuğba Özerk'in yeni şarkısı müzikseverlerden tam not aldı. Özerk,müzik listelerinde hızlı bir yükselişe geçen yeni şarkısının ardıdan yeni çalışmalar içinde hazırlıklarına devam ediyor. 

    Yepyeni bir atılımla kendi müzik şirketini kuran Tuğba Özerk, hız kesmeden yeni çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Stüdyo aşamasında olan ve  hareketli şarkı hazırlayan Özerk, bir yandan da Sezen Aksu şarkılarınından oluşan akustik çalışma ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

  • FETTAH CAN'DAN YENİ SINGLE

    Müzikal çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fettah Can, yeni şarkısı "Siyah İnci"yi müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziğinde Alper Narman ile birlikte imzasını attığı "Siyah İnci" şarkısınının düzenlemesinde ise Ara Akan imzası bulunuyor.

    Şarkının mix ve mastering çalışmasını Özgür Yurtoğlu yaparken, klibin illustrasyon ve animasyonunda ise Fatih Kocatürk imzası var.

  • 'KENDİM OLMALIYIM'I PAYLAŞTI

    Sanatçı Simge Pınar, yeni şarkısı "Kendim Olmalıyım"ı yayımladı. Efe Demiral'ın prodüktörlük görevini üstlendiği şarkının sözleri ve müziği Simge Pınar'a ait.

    Simge Pınar, eşsiz vokali ve derin sözleriyle etkileyici bir pop rock şarkısı olarak müzikseverlere sunduğu "Kendim Olmalıyım"da; cesur, kendinden ve yaptıklarından emin, güçlü bir kadın portresi çiziyor. Şarkıya Ece Naz Kızıltan yönetmenliğinde çekilen bir video klip eşlik ediyor.

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