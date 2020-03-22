Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldığını kaydeden Koca, 277 kişinin daha pozitif çıkmasıyla birlikte toplam sayının 947 olduğunu bildirdi.

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi.

Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral konseleri veriyor.

NİL'DEN KARANTİNA ŞARKISI

'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Bu Mudur' ve 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkılarıyla bilinen Nil Karaibrahimgil ise bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla takipçileriyle paylaştı.

"ŞU ANKİ DUYGULARIM"

İşte Nil Karaibrahimgil'in o paylaşımı:

Nasıl oldu biz de anlamadık

Birden evlerimize kapandık

Dünyayı bir virüs mü ne sarmış

Öldürürmüş hiç şakası yokmuş

Özlüyorum arkadaşlarımı

Annemi, babamı özlüyorum

Sokaktan geçen yabancılara

Omuzumla çarpmayı özlüyorum

Nereye kadar bu karantina?

Sen biliyor musun Valentina?

Çiçekler açıyorlar dışarda

Baharın da hiç haberi yokmuş

Geçecek, bu günler de geçecek

Her şey gibi anısı kalacak

Herkesin bir yanı güçlenecek

Herkesin bir yanı solacak

Yan yana durmayı özlüyorum

Size sarılmayı özlüyorum