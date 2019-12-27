POLEMİĞE GİRMEDİ

Hande Yener'in "Üretemediğimiz için rap, popun önüne geçti" sözlerini değerlendiren şarkıcı, "Ben böyle yarışlara pek inanmıyorum. Rap dünyada da yükselişte, bizde de çok iyi yapanlar var. Rap'in popu geçmesi kötü bir şey değil. Ben müziğin türünü pek ayırmıyorum. Rap söylemeyi çok isterim ama yapar mıyım bilemiyorum" diyerek tartışma yaratan polemiğe girmedi.