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        Haberler Spor Diğer Güreş Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu

        Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda güreşçi Nil Aktaş, dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:49
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        Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu!
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        Milli güreşçi Nil Aktaş, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları düzenlendi.

        Kadın güreşi branşında Türkiye'yi temsil eden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu, Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu.

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