2021 yılının Nisan ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden usta gazeteci ve fotoğrafçı Nikolaos Manginas adına fotoğrafçılık yarışması düzenlendi. Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı’nın girişimiyle düzenlenen yarışmanın konusu “BİZ VE GELENEKLERİMİZ” olarak belirlendi.
Kültürlerin birlikteliği ve ortak yaşama biçimlerinin geniş topluma yansıtılması ve paylaşılmasını amaç edinen yarışmada, Manginas’ın çalışma değerleri ve disiplini esas alınarak, bu yönde eser üreten fotoğrafçıların katılımı hedefleniyor.
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacak yarışma için başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Başvuru için son tarih ise 1 Aralık. Sonuçlar 21 Aralık tarihi itibariyle açıklanacak.
Yarışmanın seçici kurulunda ise usta gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, İzzet Keribar, Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Yorgo Demir yer alıyor.
Yarışma için planlanan ödüller ise şöyle:
Ödüller-Sergilemeler:
Birincilik : 7.500 TL.
İkincilik : 5.000 TL.
Üçüncülük : 2.500 TL.
Jüri Özel ödülü : Hediye çeki 2000 TL.
3 Ad Mansiyon : 500 TL.
Sergileme (En fazla 30 adet) : 250 TL.
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