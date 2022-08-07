F1 pilotu Bodrum'da

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rus oligark Dmitry Arkadievich Mazepin'in oğlu Formula 1 pilotu Nikita Dmitryeviç Mazepin, Bodrum'da tatil yapıyor.

23 yaşındaki Mazepin, geçtiğimiz akşam Türkbükü'ndeki bir mekanda 10 kadın ve 5 koruma ile objektiflere yansıdı.

Mekanın bir kısmını kapatan Rus pilotun, gecenin sonunda 150 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Öte yandan Mazepin, oligark babasının Vladimir Putin ile bağları nedeniyle geçtiğimiz mart ayında Amerikan F1 takımı Haas tarafından pilotluktan alınmıştı.