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Çin'de fabrikaların üretime ara vermesine yol açan koronavirüs salgını Avrupa'da da faaliyetlerin aksamasına yol açıyor.

ABD merkezli spor giyim firması Nike'ın, Hollanda'da bulunan Avrupa Genel Merkezi'nin koronavirüs salgını sebebiyle bugün ve yarın kapalı kalacağı bildirildi.

10 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Hollanda haber ajansı ANP'nin şirketi içi bir maile dayandırdığı habere göre Hilversum şehrinde bulunan genel merkez binası 2 gün boyunca dezenfekte edilecek.

Söz konusu binada 80 ülkeden yaklaşık 2000 kişi çalışıyor. Hollanda hükümeti şu ana kadar ülkede 10 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bunların arasında Nike çalışanları bulunmuyor.