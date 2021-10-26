Nikaha süsledikleri belediye otobüsüyle gittiler

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ESHOT'taki kadın otobüs şoförlerinden Ayşe Akyol ile aynı kurumda otobüs şoförü olarak çalışan Selim Akpınar, evlilik kararı aldı.

AA'nın haberine göre gelin Ayşe Akyol, ESHOT Gediz Atölyesi'nde meslektaşları tarafından süslenen otobüsle evinden alındı.

Otobüsle şehri turlayan çiftin nikahı, Kültürpark Evlendirme Dairesinde kıyıldı.