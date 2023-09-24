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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi'de nikah iptal oldu! Aileler birbirine girdi! - En son haberler

        Sultangazi'de nikah iptal oldu; ailelerin kavgası sokağa taşındı

        İstanbul Sultangazi'de evlenmek üzere olan bir çift anlaşamayınca nikah iptal oldu. Erkek tarafının eşyaları almak istemesi ve eve zorla girmek istemesinin ardından ortalık karıştı. İki aile arasındaki kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:09
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          Sultangazi'de evlenmek üzere olan çiftin nikahı, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu.

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          DHA'nın haberine göre erkek tarafı eşyaları almak için eve geldiğinde aileler arasında kavga çıktı. Sokağa taşınan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

          Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında geçtiğimiz Cuma günü kıyılacak olan nikah iddiaya göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

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          Erkek tarafı dün akşam saatlerinde binanın giriş katında bulunan daireye gelerek, ev eşyalarını geri almak istedi. Kız tarafı ile tartışan erkek tarafının zorla eve girmek istemesi sonrası tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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          Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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