Nijerya'da kilise çöktü: En az 10 ölü

Nijerya'nın Delta eyaletinde 3 katlı kilisenin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; Delta Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ononye Mordi, yaptığı açıklamada, eyaletin Okpanam bölgesinde 3 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Mordi, enkaz altındaki en 10 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydederek, 8 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Mordi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 50'den fazla kişinin bulunduğu ifade edildi.