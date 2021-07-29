Nijer'de terör saldırısı

"Urgence Tillbaeri" isimli sivil toplum örgütünün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamaya göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin batısındaki Banibangou bölgesine saldırdı.

Olayda 18 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölge, 25 Temmuz'da da hedef alınmış ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla IŞİD/ DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.