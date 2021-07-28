TFF Başkanı Nihat Özdemir'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı.

- İlk olarak stat kapasitelerinin %50'si, locaların %100'ü olmak üzere artık taraftarlarımız statlarda maç izleyebilecekler.

- 2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz.

- Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara bu genel kurulda karar vereceğiz.

- Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş'nin kurulması konusunda mutabık kaldık. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, kurulacak Süper Lig A.Ş'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz.

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