Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"TFF ÖNCE BİZİ DİNLEMELİYDİ"
"Ben TFF Başkanı olsam mali genel kuruldan önce kulüplerle görüşürdüm. Yine de her şeye rağmen dünkü toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Her konuda benzer düşünmüyor olabiliriz ama çözüm odaklı ilişkilerle çok ciddi yol alacağımıza inanıyorum. Bu kadar sorun yaşanırken TFF'nin en azından bizler daha önce çağırıp dinlemesini isterdik."
"TÜRK FUTBOLU ÇÖKMÜŞ DURUMDA"
"Genç oyuncu oynatma konusunda Avrupa'da en gerilerdeyiz. Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda. Altyapılara hoca bulmakta sorun yaşıyoruz. Futbolun içinde bulunduğu durumda biz kulüplerin de çok büyük payı vardır. Ancak çözmek istiyorsak irade şarttır. Uluslararası rekabet alanında kalitenin ne kadar açıldığını herkes görüyor."
"YENİ BİR FUTBOL ANLAYIŞI ŞART"
"Stat konusunda Avrupa'da belki birinciyiz ama birkaç kulüp dışında altyapı konusunda neredeyse hiç imkanımız yok. Tabana yayılmış bir futbol anlayışımız olmalı. Mahallelerde, ilçelerde, köylerde futbol sahalarımız yok. Altınordu'yu bu konuda alkışlıyorum.10 yıl içinde büyük bir devrime, değişime ihtiyacımız var. Futbolun bugün içerisinde olduğu durumda kulüplerin de suçu vardır ancak bunu çözmek istiyorsak bir irade şarttır. Avrupa ile makas çok açıldı! Çözmek sorun mu? Bence değil! Her sorunu aşabiliriz ama yeter ki gerekli irade olsun. Bu kafayla gidersek, dibe vurduğumuzu sanıyordum ama daha da aşağı gideceğiz. Ülkemize yeni bir futbol aklı, yeni bir futbol anlayışı sergilememizin zamanı geldi ve geçti."
"AHLAKSIZCA! ÖZÜR BEKLİYORUZ"
"Yabancı oyuncu konusunda 19 kulübün hazırladığı ortak açıklama sonrası TFF yönetiminden bazılarının Süper Lig kulüplerini aradığını iddia eden Koç, "İki hafta önce imzaladığımız ortak açıklama benim şahsıma mal edildi, çok yazık! Çok ahlaksızca bazı kulüpler aranarak; 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki tek başıma ben kurgulamışım gibi, 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın. Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin' dendi. Devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde bile kurgulandı. Bu tarz konuşmaların yapılması acizliğin göstergesidir. Bu telefonları eden kişilerin, benden değil, Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum."
"İBRA KONUSUNDA ÇEKİMSER KALACAĞIZ"
"Hep yayıncı kuruluşun istediği oluyor, hep! Bu nasıl bir düzendir. Yapılan indirimlerin tutarı 394 milyon dolar! Bu sene ne olacak bilmiyoruz! 2021-22 sezonu için bir anlaşma yok, bu nasıl olabilir! Ligin 5. haftasında anlaşma sağlanıyor. Geçen sezon da böyle oldu. Sayın başkan kriz var mı, yok mu? Bu konuda bir açıklama yapın. Biz Fenerbahçe olarak sırf yayıncı ile gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda ibra konusunda çekimser kalacağız."
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