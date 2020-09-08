Nihat Doğan'ın acı günü

Ünlü sanatçı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (Sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber efendimize de komşu eylesin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fatma Doğan'ın bir süredir Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde korona tedavisi gördüğü ve koronadan dolayı hayatını kaybettiği iddia edildi.