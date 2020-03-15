NİHAT DOĞAN İLE ECE ERKEN ARASINDA NELER OLDU?



2018 yılında reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz programından ayrılmıştı.

Ece Erken, "Ailenin şikayetini geri çekmesi demek aklandığı anlamına gelmiyor. Aile Bakanlığı soruşturmasını bir yapsın bakalım. Dava sonuçlansın ondan sonra siz konuşun, biz konuşalım. Konuşacak çok şey olabilir. Bizim de bildiğimiz şeyler var. Biz de bazı şeylere susuyoruz. Davayı bekliyoruz çünkü. Yoksa burada kimse kimsenin arkasında değil. Bu bir kavga, dedikodu vs. değil. Bu ağır bir suçlama. Ve ben böyle bir suçlamada hiç kimsenin arkasında durmam." demişti.