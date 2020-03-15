15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nihat Doğan, 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrılmasının ardından kendisi hakkında ağır cümleler sarf eden Ece Erken’e göndermede bulundu.
Instagram hesabından "Ya Rabbim! Benim hakkımı kimsede bırakmadığın için sana ne kadar şükretsem azdır" yazılı bir görsel paylaşan Nihat Doğan, "Havale et sabret, kenara çekil ve seyret. İyi ki mazlumun ahına cevap veren bir Allah var" notunu düştü.
NİHAT DOĞAN İLE ECE ERKEN ARASINDA NELER OLDU?
2018 yılında reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan, Söylemezsem Olmaz programından ayrılmıştı.
Ece Erken, "Ailenin şikayetini geri çekmesi demek aklandığı anlamına gelmiyor. Aile Bakanlığı soruşturmasını bir yapsın bakalım. Dava sonuçlansın ondan sonra siz konuşun, biz konuşalım. Konuşacak çok şey olabilir. Bizim de bildiğimiz şeyler var. Biz de bazı şeylere susuyoruz. Davayı bekliyoruz çünkü. Yoksa burada kimse kimsenin arkasında değil. Bu bir kavga, dedikodu vs. değil. Bu ağır bir suçlama. Ve ben böyle bir suçlamada hiç kimsenin arkasında durmam." demişti.
Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Instagram hesabından Ece Erken evlerine gelerek araçlarına zarar verdiği anların görüntülerini paylaşmıştı.
Benan Hanım aynı zamanda Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı.
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