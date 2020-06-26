HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nihat Doğan, geçtiğimiz akşam Fatih'te bir mekanda kadın arkadaşı ile baş başa yemek yedi. Doğan, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarını atlatmak için arka kapıyı denedi ancak başarılı olamadı.

Nihat Doğan, gazetecilerin "Nihat Bey, yeni bir aşk mı?" sorusunu yanıtsız bırakarak oradan uzaklaştı.