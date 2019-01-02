"GELMEK İSTEYEN HERKESE ALLAH NASİP ETSİN"



Birsen Bekgöz, duygularını Kabe'den yaptığı paylaşıma, "Huzursuzluk oldu mu her şey anlamsız boş bir döngüdür. Çevirir hayat seni elinde. İş, güç, hırs, stres. Ne yalan söyleyeyim, bende de durum aynen böyle. Ta ki ansızın çağırıldım sevgi seline... Gerçek döngü burasıymış. Huzur döngüsü. Gelmek isteyen herkese Allah kısmet etsin inşallah. Hayat kısa. Huzur bulmak, arınmak lazım" notu düşerek ifade etti.