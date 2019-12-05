Nihal Olçok kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti'nin reklam danışmanı olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybetmiştir. Yeni parti iddiaları ile tekrar gündeme gelen Nihal Olçok kimdir? İşte hayatı...

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok 1978 yılında doğmuştur. 1998 yılında Erol Olçok ile evlenmiştir. Eşi Erol Olçok 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalışıyor. AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, organizasyon, kurumsal tanıtım konularından sorumlu olan kişidir.

Nihal Olçok 15 Temmuz 2016 yılında olan darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybetti. Bunun üzerine "Şehitoğlu Şehit" adında kitap yayınladı. Yeni bir parti ile siyasete katılacağı söylenen Olçok, Binali Yıldırım'a tepki olarak yaptığı paylaşımlar ile tekrardan gündeme geldi.