Niğde’de tarihi eser operasyonunda 75 obje ele geçirildi
Niğde'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılarına yönelik operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi
Giriş: 04.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 20:23
Altunhisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 sikke, 7 yüzük ve 34 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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