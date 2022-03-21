Niğde'de zincirleme kaza: 7 yaralı

AA

Edinilen bilgiye göre kaza Niğde-Kayseri yolu Ditaş Kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.