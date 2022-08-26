Semra Balcı, şunları kaydetti:

"Diğer bir önemi ise bu tarihlerde yine obsidyen işliği ve yerleşimin bir arada bulunduğu başka bir alan şimdiye kadar kazılmamıştı. Mimariye ait kalıntılar, höyüğün doğu kesiminde açığa çıkarıldı. Bu alanda yan yana yapılmış kerpiç duvarlı mekanlar ortaya çıkarıldı.