DHA

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayınlayan Çamardı Kaymakamlığı, koronavirüs vaka sayısının birden çok olması ve temaslı sayısının da fazla olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda halk sağlığının korunması amacıyla Bademdere köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre; açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. İstisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede riayet göstermeleri gerekmektedir" denildi.