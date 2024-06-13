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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Nicolo Zaniolo transferi yarışına bir takım daha katıldı! - Galatasaray Haberleri

        Nicolo Zaniolo transferi yarışına bir takım daha katıldı!

        Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'ya olan ilgi artıyor. İtalyan yıldızın transferi için Villarreal'in ardından Atalanta da devreye girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:07
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        • 1

          Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor.

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          Galatasaray'da devam etmek istemeyen İtalyan yıldız için Villarrel'in ardından bir takım daha harekete geçti.

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          Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı.

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          ATALANTA'NIN TEKLİFİ

          Atalanta, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 'neredeyse zorunlu' satın alma opsiyonuna sahip, kiralama bedeliyle birlikte toplam 18 milyon euro'luk teklif sundu.

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          Galatasaray ise İtalyan yıldızı için 25 milyon euro'luk beklentisi bulunuyor.

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          Önceliği İtalya'ya veren Zaniolo'nun da Villarreal'in teklifini şimdilik askıya aldığı aktarıldı.

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          OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

          Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.

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          Zaniolo geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da 40 maçta 1.363 dakika süre aldı.

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          24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gollük katkı verdi.

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