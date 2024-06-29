Nicolo Zaniolo'nun transfer rotası değişti!
Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
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İtalyan ekiplerinin gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir gelişme daha yaşandı.
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Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Zaniolo'yu ikna eden ve Galatasaray ile görüşen Atalanta, ödeme planı konusunda sarı kırmızılı kulüple anlaşmaya varamadı.
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İki kulüp toplamda 20 milyon euroluk bir rakamda söz birliğine varsa da Galatasaray, transferin kiralık değil satın alma veya zorunlu satın alma opsiyonlu olmasını talep etti.
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Atalanta ise 'zorunlu' satın alma ve bonservis bedeli ödeme konusunda istekli olmayınca görüşmeler tıkandı.
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Bu gelişme sonrası devreye giren bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina, Galatasaray ile görüşmelere başladı.
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Nicolo Zaniolo'ya ilk 11 garantisi veren Mor Menekşeler, zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.
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Önümüzdeki saatlerin bu transfer için oldukça kritik olduğu ve Zaniolo'nun rotasını bir anda Fiorentina'ya çevirebileceği belirtildi.
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Kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan İtalyan yıldız, 3 gol kaydetti.
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