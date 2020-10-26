Keith Urban ile evli olan oyuncu, şunları söylemişti:

Birçok insan yaşlandıkça acı çekmekten korktuğu için kendini korumak adına pasifleşiyor. Ben ise korkmadan pek çok işe ve duruma kendimi atıyorum. Duygusal çatışma da yaşıyorum ama kendimi bir şeylerin içine atmaya devam etmek istiyorum.