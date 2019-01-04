Dr. Ataönder, sözlerini şöyle sürdürdü: "2000'li yılların başında özellikle Hollywood oyuncularında gördüğümüz çok daha çıkık yanaklar ve çeneler, çok belirgin göz hatları ve keskin saç modelleri gibi güzellik algıları tamamen değişmiş durumda. Sanatçılarda da gördüğümüz çok daha doğal görüntülerin ön plana çıkmış olması...