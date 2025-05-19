Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman eşi Keith Urban ile dizi yapmak istemiyor: Hayatımız dizi gibi zaten - magazin haberleri

        Nicole Kidman eşi Keith Urban ile dizi yapmak istemiyor: Hayatımız dizi gibi zaten

        Nicole Kidman, her tür ilginç dizi projesine hazır olduğunu söylerken, eşi Keith Urban ile dizi çekmeyi asla istemediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayatımız dizi gibi zaten"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü sinema ve dizi yıldızı Nicole Kidman, son röportajında ilginç bir itirafta bulundu. Şimdiye kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin tek bir yapımda yer aldığı bir projeye açık olduğunu söylerken; "Bu çok komik. Buna varım. Bildiğiniz gibi, çoğu şeye varım. Oyun oynayabildiğimi söyleyebilmeyi seviyorum. Bu yüzden her zaman bir şeyler denemeye hazırım" dedi.

        Son günlerde, Türk oyuncu Aras Aydın'ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan 57 yaşındaki Avustralyalı yıldız, pek çok sıra dışı projeye açık olduğunu belirtirken, hiçbir koşulda birlikte çalışmak istemediği kişinin adını söyledi.

        REKLAM

        Nicole Kidman, country şarkıcısı olan eşi Keith Urban ile asla bir dizide oynamak istemediğini açıkladı. Kidman; "Biz hayatı paylaşıyoruz bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten" ifadesini kullandı.

        Nicole Kidman ile 57 yaşındaki Keith Urban, 2006'da evlendi. Çiftin 16 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında kızları var. Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile birlikteyken evlat edindiği Bella ve Connor adında iki çocuğu daha bulunuyor.

        Nicole Kidman ile Aras Aydın, 'Nine Perfect Strangers' dizisinin California'daki galasında bir araya geldi

        Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nicole Kidman
        #Keith Urban
        #dizi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Habertürk Anasayfa