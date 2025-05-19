Nicole Kidman eşi Keith Urban ile dizi yapmak istemiyor: Hayatımız dizi gibi zaten - magazin haberleri

Nicole Kidman eşi Keith Urban ile dizi yapmak istemiyor: Hayatımız dizi gibi zaten - magazin haberleri

Ünlü sinema ve dizi yıldızı Nicole Kidman, son röportajında ilginç bir itirafta bulundu. Şimdiye kadar canlandırdığı tüm karakterlerinin tek bir yapımda yer aldığı bir projeye açık olduğunu söylerken; "Bu çok komik. Buna varım. Bildiğiniz gibi, çoğu şeye varım. Oyun oynayabildiğimi söyleyebilmeyi seviyorum. Bu yüzden her zaman bir şeyler denemeye hazırım" dedi.

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Son günlerde, Türk oyuncu Aras Aydın'ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan 57 yaşındaki Avustralyalı yıldız, pek çok sıra dışı projeye açık olduğunu belirtirken, hiçbir koşulda birlikte çalışmak istemediği kişinin adını söyledi.

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Nicole Kidman, country şarkıcısı olan eşi Keith Urban ile asla bir dizide oynamak istemediğini açıkladı. Kidman; "Biz hayatı paylaşıyoruz bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten" ifadesini kullandı.

Nicole Kidman ile 57 yaşındaki Keith Urban, 2006'da evlendi. Çiftin 16 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret adında kızları var. Kidman'ın ayrıca eski eşi Tom Cruise ile birlikteyken evlat edindiği Bella ve Connor adında iki çocuğu daha bulunuyor.

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