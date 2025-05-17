Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı

SHOW TV’de yayınlanan, yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisinin başarılı oyuncusu Aras Aydın, Hollywood’da Türk rüzgarı estirdi. 'Siyah Kalp' dizisinin final çekimlerini tamamlayan Aydın, eşi Melis Birkan ile birlikte soluğu Los Angeles’ta aldı.

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Nicole Kidman’ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) 2'nci sezonunda başrollerden biri olarak yer alan Aras Aydın, Hollywood’da gerçekleşen dizinin galasına katıldı.

REKLAM Galadan gelen taze görüntüler de hazırlık sürecinde heyecanını gizlemeyen oyuncu, kırmızı halıdaki tarzı, enerjik duruşu ve samimi halleriyle beğeni topladı. Kidman sarılması Haberi Görüntüle Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroda Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı.

Aylar sonra Nicole Kidman ile yeniden buluşan Aras Aydın, rol arkadaşı ile uzun uzun sohbet etti. Aras Aydın hakkında övgülerini dile getiren dizinin oyuncuları, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek; "Aras gerçekten mükemmel bir yabancı" yorumunda bulundular.

Türkiye’de birçok ünlü oyuncu da, Aras Aydın’ın bu başarısını sosyal medyada paylaşarak; “Seninle gurur duyuyoruz Aras” mesajlarıyla destek verdi.

'Nine Perfect Strangers'ın 2'nci sezonu 22 Mayıs’ta yayınlanacak.