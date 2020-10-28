53 yaşındaki Nicole Kidman, konuyla ilgili, "Ben bir teknoloji insanı değilim. İzlemek ve orada kalmak benim için çok zor. Çocuklarımın Instagram'a girmelerine izin vermeyeceğim. 12 yaşındaki kızım sabırsızlanıyor ve Instagram'da olmak istiyor" dedi.