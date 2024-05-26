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        Haberler Dünyadan Nicki Minaj Amsterdam'da uyuşturucu taşımaktan tutuklandı - magazin haberleri

        Nicki Minaj Amsterdam'da uyuşturucu taşımaktan tutuklandı

        Dünya turnesi kapsamında konser verdiği Amsterdam'dan ayrılırken havaalanı polisi tarafından uyuşturucu taşımakla suçlanarak tutuklanan Nicki Minaj'ın İngiltere'deki konseri iptal edildi. Şarkıcıya para cezası verildiği belirtilirken, Minaj uyuşturucu taşıdığı iddiasını reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:17
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        • 1

          ABD'li ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, Amsterdam'da uyuşturucu bulundurma iddiasıyla tutuklandı.

          Ünlü şarkıcıyla polis arasında geçen diyaloğu içeren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Videoda bir yetkilinin, Grammy adayı şarkıcıyı "uyuşturucu taşıdığı" iddiasıyla gözaltına almak istediklerini söylediği duyuluyor. Ancak şarkıcı uyuşturucu taşıdığı iddiasını yalanlıyor.

        • 2

          Havaalanında olduğu anlaşılan 41 yaşındaki şarkıcı, girmesi istenen polis aracına gitmek istemediğini söyleyerek; "Şu anda bir avukata ihtiyacım var" diyor. Tüm karşı çıkmalarına rağmen şarkıcı polis aracına girerken görülüyor.

          Nicki Minaj, İngiltere'de vereceği konsere geç kalacağından endişelenmeye başladığını söylediğinde bir polisin onu mümkün olan en kısa sürede yetişmesi gereken yere götürmeye çalışacağına dair güvence verdiği duyuluyor.

        • 3

          PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

          'Pink Friday 2' adlı dünya turnesine devam eden rapçi dün İngiltere'nin Manchester şehrinde konser verecekti. Ancak tutuklanma gerekçesiyle konser iptal edildi.

          Amsterdam'daki yetkililer cumartesi yaptıkları açıklamada, rapçinin "hafif uyuşturucu ihraç ettiği şüphesiyle" tutuklandığını ve para cezasına çarptırıldığını doğruladı.

        • 4

          ESKİ EKİBİNİ SUÇLADI

          İddiaları yalanlayan NickiMinaj ise eski ekibini, kendisi hakkında "olumsuz hikâyeler" yazılsın diye kendisini yaklaşan programından kasıtlı olarak alıkoymakla suçladı; "Kıskançlık bir hastalıktır. Gerisini biliyorsunuz” dedi.

        • 5

          Amsterdam'da 5 gramdan fazla olmadığı sürece hafif uyuşturucu madde taşımak yasal. Şarkıcının başka türde uyuşturucu taşımakla suçlanıp suçlanmadığı bilinmiyor.

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