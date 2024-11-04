NFC Nedir, Özellik Ekleme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Telefonda NFC Ne Demek?

NFC Nedir, Özellik Ekleme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Telefonda NFC Ne Demek?

Telefonda ve farklı cihazlarda kullanılan NFC özelliğinin açılımı “Near Field Communication” şeklindedir. Genellikle 4 cm mesafeden ya da daha yakından nitelikli şekilde veri iletimi sağlayan özellik, ödeme yöntemleri arasında popüler olmuş ve birçok kişi tarafından aranmaya başlanmıştır. Biletleme, ödeme sistemleri ve benzeri alanlar, NFC özelliğinin en sık rastlandığı alanlardandır. Peki NFC özelliği nasıl kullanılır? Cevabı için sayfayı kaydırın…

TELEFONDA NFC NE DEMEK?

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İnternet üzerinde yoğun olarak “Telefonda NFC ne demek?” sorusunun yanıtı araştırılır. Bir akıllı telefonda bulunan NFC özelliği, kişilerin telefonlarını ödeme terminallerine yakınlaştırarak kısa sürede ve kolayca ödeme yapmalarını sağlar. Bu özellik, aynı zamanda akıllı telefonlarla sağlıklı bir şekilde veri aktarımını da mümkün kılar. Tüm bu bilgiler ışığında NFC, kullanımı basit ve kolay bir iletişim yöntemidir. REKLAM Yakın Alan İletişimi (NFC) ile yaptıklarınızın birçok avantajı vardır. Hızlı ve kolay kullanım, bunların en başında gelir. İki cihazın birbirine yakınlaştırılmasıyla kısa sürede veri aktarımı sunan özellik, güvenli ödeme seçenekleriyle de dikkat çekicidir. Kişiler, günlük hayatlarında kart ve kimlik bilgileri güvenli durumdayken kısa sürede ödeme yapabilir ve zamandan tasarruf edebilirler. Ayrıca bu özellik sayesinde fotoğraf paylaşımı da son derece kolaylaşır.

NFC ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR? Peki NFC özelliği nasıl kullanılır? Şu adımları takip edebilirsiniz; ● İlk olarak cihazınızdaki NFC özelliğini kontrol etmelisiniz. Bunun için Ayarlar, Bağlantılar, Ağ ve İnternet sekmelerine sırasıyla gidin. Açılan sayfada “NFC” seçeneğini bulun. ● Cihazınızda bu özellik olmayabilir. Ancak olduğunu görüyorsanız etkin hâle getirmeniz gerekir. ● NFC özelliğini etkinleştirdikten sonra NFC destekli cihazlarla eşleştirme yapabilirsiniz. Çoğunlukla telefonunuzun arka yüzeyinde bulunduğundan diğerini NFC alanına yaklaştırmanız gerekir. Birkaç saniye içinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

● Böylece mobil ödeme yapabilir ve veri paylaşımı yapabilirsiniz. ● Ödeme ve veri aktarımı için ödeme terminalini ya de veri aktarım için kullandığınız diğer cihazı birbirine yaklaştırabilirsiniz. REKLAM NFC NERELERDE KULLANILIR? Peki NFC nerelerde kullanılır? Bu teknolojinin kullanıldığı alanlar oldukça zengindir. Bunlardan biri de bağlantı, dosya ya da fotoğraf paylaşımıdır. Paylaşım yapmayı planladığınız içeriğe dokunarak “NFC ile paylaş” veya “Paylaş” seçeneklerine dokunabilirsiniz. Böylece söz konusu teknoloji ile kısa sürede aktarım yapabilirsiniz.

NFC etiketleri kullanarak belirli verileri depolayabilirsiniz. Bunu yapabilmek için NFC etiketlerini okuyan bir cihazınızın olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Telefon üzerinde varsa etiketlere dokunarak web sitelerine geçiş yapabilir ve çeşitli ayarlamalarda bulunabilirsiniz. NFC teknolojisi çoğunlukla hızlı çalışır ve kısa sürede birden fazla şey yapmaya olanak tanır. NFC NE İŞE YARAR? Peki NFC ne işe yarar? Cihazlar arasında kısa mesafelerden veri iletimi yapan ve bunu yaparken kablolu bağlantıya ihtiyaç duymayan NFC, yeni nesil teknolojiler arasında öne çıkar ve oldukça sevilir. Bu özelliği kullanarak; erişim kontrolü, veri transferi, mobil ödeme ve bilgi paylaşımı gibi uygulamalar yapılabilir. NFC özelliği olan bir telefon ile cihazı ödeme terminaline yakınlaştırarak anında ödeme gerçekleştirebilir ve zamandan kazanabilirsiniz.

REKLAM NFC NASIL KAPATILIR? Faydalarının yanı sıra kullanıcılar zaman zaman “NFC nasıl kapatılır?” sorusunun yanıtını da bulmak ister. İşte bunun cevabı; ● Akıllı telefonunuzun “Ayarlar” menüsünü bulun. ● Sırasıyla Bağlantılar, Ağ ve İnternet, NFC seçeneğine gidin. ● Burada NFC özelliğiniz açık durumda ise hızlıca kapatabilirsiniz. ● Bunun için NFC kaydırıcısını sola kaydırmayı deneyebilirsiniz. ● Bazı cihazlarda bu ayar, “Hızlı Ayarlar” menüsünde mevcuttur.

Yukarıdaki adımları uygulayarak telefonunuzun NFC özelliğini kapatabilirsiniz. Aynı pencereden bu özelliği yeniden aktif hâle de getirebilirsiniz. NFC ÖZELLİĞİ EKLEME NFC özelliği ekleme konusu da merak uyandırıcıdır. Bu özelliği eklemek için cihazınızın türüne bakmalısınız. Bazı cihazlarda bu özellik üretim ile birlikte gelirken bazılarında ek donanım gerekebilir. Genel anlamda bilgi vermek gerekirse bu özelliği şöyle ekleyebilirsiniz;

● Akıllı cihazınızın NFC özelliğini destekleyip desteklemediğini teknik özelliklerinden ya da kullanım kılavuzundan bakarak kontrol edebilirsiniz. ● “Ayarlar” menüsüne geçerek sırasıyla Bağlantılar, Ağ ve İnternet sekmesine geçiş yapın. ● Bu kısımdan “NFC” seçeneğini bulun ve etkinleştirmek için kaydırın. ● Cihazınızda NFC özelliği bulunmuyorsa bir NFC etiketinden ya da kartından destek alabilirsiniz. Bu etiketi cihazınıza yapıştırın ve özelliği etkin hâle getirin. ● Sonrasında uygulama izinlerini kontrol edebilirsiniz. NFC özelliğinin çalışabilmesi için mobil ödeme uygulamalarında bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir.

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