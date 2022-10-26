Sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, doğru bir teşhis için araştırma yaparken kafa karıştırıcı sonuçlar ile karşılaşabiliyor. Bu durum beraberinde yanlış bir branştan randevu almayı getirebiliyor. "Neyim Var?" uygulaması tam olarak bunun önüne geçmek için tasarlandı. Peki, Neyim Var uygulaması nedir, nasıl kullanılır? İşte, detaylar...

NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

"Neyim Var?" uygulaması, vatandaşların şikayetlerine göre muhtemel teşhis önerilerinde bulunararak, onları doğru branşa yönlendirmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

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