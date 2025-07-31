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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya NEXT Sosyal’in “yerli ve milli” söylemine lisans tartışması iddiası - Teknoloji Haberleri

        NEXT Sosyal’in “yerli ve milli” söylemine lisans tartışması iddiası

        Selçuk Bayraktar'ın "yerli ve milli" sosyal medya platformu olarak tanıttığı veTürkiye'de veri güvenliğini önceleyen platform, kısa sürede büyük ilgi toplayan NEXT Teknofest Sosyal, Almanya merkezli Mastodon'un açık kaynak kodunu kullandığı iddiasıyla gündemde. Mastodon'un kurucusu Eugen Rochko, lisans ihlali nedeniyle Bayraktar'a "İletişime geçin" çağrısı yaptı.

        Giriş: 31.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:17
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        NEXT Sosyal'in "yerli ve milli" söylemine lisans tartışması iddiası
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        TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen ve Selçuk Bayraktar'ın duyurusuyla tanıtılan Next Sosyal, reklamsız, güvenli ve yapay zeka destekli bir sosyal medya deneyimi sunmak üzere hayata geçirildi. Ancak Türkiye’nin “yerli ve milli” sosyal medya platformu olarak lanse edilen NEXT Teknofest Sosyal, Almanya merkezli açık kaynaklı yazılım Mastodon’un AGPLv3 lisanslı kodlarını kullandığı iddiasıyla gündeme oturdu. İddialara göre, platformun geliştiricileri, Mastodon’un kodunda yapılan değişiklikleri açık kaynak topluluğuyla paylaşmayarak lisans ihlali yaptı. Mastodon’un kurucusu Eugen Rochko’nun, Selçuk Bayraktar’a lisans koşullarına uyması için çağrıda bulunduğu belirtiliyor. Sosyal medyada ve teknoloji çevrelerinde geniş yankı bulan bu olay, NEXT Sosyal’in “yerli ve milli” söylemini sorgulattı. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        İDDİALARIN ORTAYA ÇIKIŞI

        Tartışmanın, bir Reddit kullanıcısının NEXT Sosyal’in altyapısının Mastodon’a dayandığını fark etmesiyle başladığı belirtiliyor. Ekşi Sözlük’te açılan bir başlık ve bazı bağımsız haber kaynakları, platformun Mastodon’un açık kaynak kodlarını kullandığını, ancak AGPLv3 lisansının gerektirdiği şekilde değişiklikleri paylaşmadığını öne sürdü. Bu durum da tartışmaları beraberinde getirirken, “yerli ve milli” söyleminin yabancı bir yazılım altyapısıyla çeliştiği eleştirilerine yol açtı. Selçuk Bayraktar’ın NEXT Sosyal tanıtım videosunun altına Mastodon hesabından bir gönderi paylaşıldı: Bizimle iletişime geçin.

        AGPL LİSANSI VE İHLAL İDDİASI

        Mastodon, AGPLv3 lisansı altında dağıtılan bir açık kaynak yazılımıdır. Bu lisans, kodu kullananların yaptıkları tüm değişiklikleri açık kaynak olarak paylaşmasını zorunlu kılar. İddialara göre, NEXT Sosyal, Mastodon’un kodlarını kullanarak platformu geliştirdi, ancak bu değişiklikleri Mastodon geliştiricileriyle paylaşmadı. Eugen Rochko’nun, Selçuk Bayraktar’a hitaben yaptığı “acilen iletişime geçin” çağrısı, lisans ihlali iddiasını ciddiyetle ele aldığını gösteriyor.

        TRUTH SOCIAL ÖRNEĞİ

        Mastodon, daha önce de benzer bir lisans ihlaliyle gündeme gelmişti. 2021’de, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social platformu, Mastodon’un kodlarını kullanarak geliştirilmiş, ancak değişiklikleri paylaşmamıştı. Mastodon’un resmi uyarı göndermesi üzerine Truth Social, lisans koşullarına uymak zorunda kalmıştı. NEXT Sosyal’in durumu, bu olaya benzetiliyor ve Mastodon’un lisans ihlallerine karşı kararlı tutumu dikkat çekiyor.

        Yerli sosyal medya platformu Next
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        RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

        NEXT Sosyal’in Mastodon altyapısını kullandığı iddiası, sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada bu durum tepki çekerken, platformun “yerli ve milli” söyleminin yanıltıcı olduğunu savunuldu. Açık kaynak kod kullanımının meşru olduğu, ancak lisans koşullarına uyulmamasının etik ve yasal sorunlar doğurduğu yorumları öne çıktı. Selçuk Bayraktar veya NEXT Sosyal ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        DOĞRUYSA NE OLACAK?

        NEXT Sosyal’in Mastodon kodlarını kullanıp kullanmadığı ve lisans ihlali yapılıp yapılmadığı, tarafların açıklamaları veya resmi bir incelemeyle netleşecek. Eğer iddialar doğruysa, NEXT Sosyal’in değiştirilen kodları açık kaynak olarak paylaşması veya altyapıyı yeniden düzenlemesi gerekebilir.

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