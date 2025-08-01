Newcastle'dan Liverpool'un Isak teklifine ret!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Liverpool'un Alexander Isak için yaptığı 140 milyon Euro'luk teklifini reddetti.
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Transfer döneminin en çok para harcayan kulübü olan Liverpool, yeni bir rekor için resmi girişimlere başladı.
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140 MİLYON EURO'YA RET!
The Athletic'in haberine göre; Merseyside ekibi, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak siyah-beyazlılar bu teklif reddetti.
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Newcastle'ın Güney Kore turuna katılmayan İsveçli golçü, Liverpool'a transfer olmak istediğini açıkça beyan etmişti.
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Isak, 2022 yılında 69 milyon Euro'luk ücret karşılığında Real Sociedad'dan Newcastle'a transfer olmuştu.
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İsveçli yıldız geçtiğimiz sezon 42 maçta 27 gol - 6 asistlik performans gösterdi.