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        New York Türk Evi'nde 'Hayat' gösterimi

        Türkiye'nin Oscar adayı 'Hayat' için New York'taki Türk Evi'nde özel bir gösterim düzenlendi. Özel gösterime Akademi üyeleri de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 19:34 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:34
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        Türk Evi'nde 'Hayat' gösterimi
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        Türkiye'nin 'Yabancı Dilde En İyi Film' dalında Oscar adayı 'Hayat'ın Oscar tanıtımına devam ediliyor.

        Zeki Demirkubuz'un yönettiği; Cem Davran, Burak Dakak, Miray Daner, Umut Kurt, Melis Birkan ve Doğu Demirkol'un rol aldığı 'Hayat', ilk 5'e kalırsa Türk sineması adına bir ilk gerçekleşecek. Böylelikle ilk kez bir Türk filmi Oscar alma şansına sahip olabilecek.

        New York'taki Türk Evi'nde özel bir gösterim düzenlendi. Özel gösterime Akademi üyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı. Gösterim; Türkiye New York Başkonsolosu Ahmet Muhittin Yazal, Kültür Ateşesi Hilal Demirel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gösteriminin sonunda, yönetmen Zeki Demirkubuz ile Cem Davran katılımcıların sorularını cevapladı.

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        #Hayat filmi
        #Hayat
        #Zeki Demirkubuz
        #New York Türk Evi

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