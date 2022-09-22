NYT'den Erdoğan'a övgü, Macron'a eleştiri

New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü, Macron'a eleştiri
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolü övdü. Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilen makalede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği kaydedildi
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz etti.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmayı değerlendiren bir haber yayımlandı.
Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek, iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.
Erdoğan ve Putin'in en son geçen hafta Özbekistan'da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı." görüşüne yer verildi.
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New York Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü, Macron'a eleştiri/new-york-times-tan-cumhurbaskani-erdogan-a-ovgu-macron-a-elestiri-3522505
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