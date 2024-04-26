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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam New York'taki Türkevi'nde 'sürdürülebilir kalkınma' masaya yatırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        New York'taki Türkevi'nde 'sürdürülebilir kalkınma' masaya yatırıldı

        New York'taki Türkevi'nde, Türkiye ile Azerbaycan'ın ev sahipliğinde "Küresel Güney'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Uyumlu Yatırım Fırsatları için Özel Sektör Sermayesinin Kilidini Açmak" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 08:13 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:13
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        Türkevi'nde 'sürdürülebilir kalkınma' etkinliği
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        "Küresel Güney'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Uyumlu Yatırım Fırsatları için Özel Sektör Sermayesinin Kilidini Açmak" başlıklı etkinlik, Türkiye ile Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Küresel Güney"deki ülkeler arasında işbirliği ve ortaklığın geliştirilmesine yönelik uluslararası çabaların ön saflarında yer aldığını vurguladı.

        Sürdürülebilir kalkınmanın finansman ve teknik destek gerektirdiğini kaydeden Yıldız, ülkeler arasındaki dijital uçurum kapanmadan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılamayacağına dikkati çekti.

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        Yıldız, gelişmekte olan küçük ada devletleri ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerdeki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri finansman açığının derhal ele alınması gerektiğini belirterek, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

        Türkiye'nin söz konusu ülkelerle çeşitli yollarla giderek daha fazla etkileşime geçtiğinin altını çizen Yıldız, bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacak Azerbaycan'ın da bu ülkelerin ihtiyaçlarına öncelik verme konusunda iyi bir konumda olduğunu anlattı.

        Azerbaycan'ın BM Daimi Temsilcisi Yashar Aliyev de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesinin hükümetlerin veya politika yapıcıların çabalarından fazlasını gerektirdiğine değinerek, finansal kaynakların varlığı ile çeşitli paydaşların aktif katılımının hedeflere ulaşmada kritik olduğunu dile getirdi.

        Sürdürülebilir ekonomik büyümeye geçişin hızlandırılmasında kamu ve özel sektör işletmelerinin önemine değinen Aliyev, Azerbaycan'ın finans sektörünü daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmedeki kararlılığından bahsetti.

        Etkinlikte, ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yatırımlarda yaşadığı zorluklar ve ürettiği yenilikçi çözümler paylaşıldı.

        Edinilen tecrübeler ve iyi uygulamalar konusunda bilgi alışverişinin de yapıldığı etkinlikte, özel sektör kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğru harekete geçirilmesi konusunda stratejiler ele alındı.

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