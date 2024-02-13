New York'ta metroda silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Bronx bölgesindeki metroda yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan beş kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi
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New York polisi 12 Şubat Pazartesi günü Bronx bölgesindeki metro istasyonunda gerçekleşen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğünü, beşinin de yaralandığını açıkladı.
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Polis, New York metro istasyonunda iki grup genç arasında çıkan tartışma sonucu silahlı çatışmanın yaşandığını söyledi. Çatışma sonucu 34 yaşındaki bir adam öldü.
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Yerel basında yer alan haberlerde, beş kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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Yaralılar arasında 14 yaşında bir kız çocuğu ve 15 yaşlarındaki bir erkek çocuğu da bulunuyor.
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İki grup arasındaki silahlı çatışma, okul çıkış saatine denk geldiği için çok sayıda öğrenci ve çocuğun olaya tanık olduğu belirtildi.
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Son veriler New York metrosunda nadir de olsa bu tarz saldırıların meydana geldiğini gösteriyor.
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Hafta içi ortalama 3,8 milyon kişinin yolculuk yaptığı metro ağında verilere göre, 2023 yılında 570 ağır saldırı vakası gerçekleşti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.