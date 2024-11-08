New York'ta korkunç kaza! İşçi son anda kurtuldu

New York'ta yol işçisinin çalışması sırasında kamyon kazası oldu
ABD'nin New York kentindeki Whitney Point yakınlarındaki I-81 otoyolunda yol işçisinin çalışması sırasında, işçiyi kıl payı ıskalayan kamyon kazası meydana geldi.
Giriş: 08.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:12
ABD'nin New York kentindeki Whitney Point yakınlarındaki I-81 otoyolunda yol işçisinin çalışması sırasında, işçiyi kıl payı ıskalayan kamyon kazası meydana geldi.
Yetkililere göre, işçi yaralanmadan kurtuldu ve olayda ciddi bir yaralanma bildirilmedi.
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