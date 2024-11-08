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        Haberler Dünya Amerika New York'ta korkunç kaza! İşçi son anda kurtuldu | Dış Haberler

        New York'ta yol işçisinin çalışması sırasında kamyon kazası oldu

        ABD'nin New York kentindeki Whitney Point yakınlarındaki I-81 otoyolunda yol işçisinin çalışması sırasında, işçiyi kıl payı ıskalayan kamyon kazası meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:12
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        New York'ta korkunç kaza! İşçi son anda kurtuldu
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        ABD'nin New York kentindeki Whitney Point yakınlarındaki I-81 otoyolunda yol işçisinin çalışması sırasında, işçiyi kıl payı ıskalayan kamyon kazası meydana geldi.

        Yetkililere göre, işçi yaralanmadan kurtuldu ve olayda ciddi bir yaralanma bildirilmedi.

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