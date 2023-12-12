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        Haberler Dünya New York'ta 1927 yılında inşa edilen binanın bir kısmı çöktü

        New York'ta 1927 yılında inşa edilen binanın bir kısmı çöktü

        ABD'nin New York kentinde 1927 yılında inşa edilmiş 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 08:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:06
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          ABD'nin New York kentinde 7 katlı apartmanın bir kısmı çöktü.

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          New York'un Bronx mahallesinde bulunan apartmanın bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yetkililer, 1927'de inşa edilen ve cephe onarımı yapılan binada meydana gelen çökmeye neyin sebep olduğunu araştırıyor.

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          İtfaiye ekipleri, moloz yığının altında kimsenin mahsur kalmadığından emin olmak için çalışmalarını sürdürdü.

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          Diğer yandan bina kayıtlarında, 2020'de yapılan bir incelemede binanın cephesinde çatlak tuğla ve hasarlı harç bulunduğunu ortaya çıktı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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