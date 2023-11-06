New York Metropolitan Müzesi’nden Side Antik Kent'e sonsuzluk kapıları

REKLAM advertisement1

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları ‘Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları’ isimli NFT sergisi New York’un ardından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Side Antik Tiyatro’da sergileniyor.

İki sanatçının bu eseri geçtiğimiz hafta Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında New York The Metropolitan Museum of Art'da (the MET) sergilenmişti. Sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasından doğan Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları başlıklı NFT sergisi; kökleri Mezopotamya’ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışının teknoloji ile buluştuğu yerden doğan “Gate of Eternity,” koleksiyonu iç içe geçmiş sürekli bir döngü içinde devinen motifleri ile sonsuzluğun kapılarını aralıyor.

REKLAM Hakan Yılmaz ve Seyid Ahmet bu koleksiyon için, devlet müzesinden özel izinle kronolojik şekilde benzersiz çini motiflerinin fotoğraflarını alarak, onları 4K olarak anime ettiler. 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalar ile kolajlandığı bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererken blockchain üzerinde saklanarak korunuyor.

NEKROPOL MÜZESİ’DE SÜRREALİST ÇOBAN RESSAM Antalya Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Nekropol Müzesi’nde ‘Çoban Ressam’ olarak anılan Sinan Demir’in çobanlığa sürrealist bir bakış açısıyla yaklaştığı ‘Konar Göçer’ isimli sergisi de dikkat çekiyor. Sinan Demir’in sürüsüyle yaşadığı zamanları anlattığı ‘Konar Göçer’ sergisi festival boyunca 10.00-21.00 saatleri arasında meraklılarını bekliyor.

30 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞAN BİR SEÇKİ Çağdaş sanat dijital platformu Kolekta’nın ‘Uzak Yakın Sergiler’ projesi, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan yeni bir sanat platformu olarak sanatseverle buluşuyor.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında ikincisi gerçekleşen ‘Uzak Yakın Vol.2 Antalya’, 20 Kasım tarihine kadar Antalya Kaleiçi’ndeki Belmondo Evi’nde sanatseverleri ağırlayacak. ‘Uzak/Yakın’, yaşamda olduğu gibi sanatta da yalnızca tek bir istikametin olmadığının bilincinde kalarak hayatın ve sanatın birbirine temas ettiği ortak ve yeni ufuklar yaratmakla ilgileniyor.

‘Uzak Yakın Vol.2 Antalya’da, resimden fotoğrafa, heykelden dijitale farklı disiplinlerde üretim yapan 30 sanatçının eseri yer alıyor.

REFİK ANADOL, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ’NİN VAZGEÇİLMEZİ Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol’un ‘Rönesans Rüyaları’ dijital veri heykeli, Antalya’da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.