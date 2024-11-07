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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsasında Trump rüzgarı - Borsa Haberleri

        New York borsasında Trump rüzgarı

        ABD başkanlık seçimlerinin ardından New York borsası günü yükseliş ile kapattı. Seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında, Wall Street'teki üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi ise Kasım 2022'den bu yana en iyi günlük performansını gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 07:44 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:49
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        New York borsasında Trump rüzgarı
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        New York borsası, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlığına seçilmesi sonrasında günü ralli yaparak tamamladı.

        Avrupa borsaları düşüşle kapandı
        Avrupa borsaları düşüşle kapandı

        Kapanışta Dow Jones endeksi, 1500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,57 artarak 43.729,93 puana ulaştı.

        S&P 500 endeksi, yüzde 2,53 artışla 5.929,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 kazançla 18.983,47 puana çıktı.

        Dow Jones endeksi, Kasım 2022'den bu yana en iyi günlük performansını gösterdi. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

        Trump'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması, dolar ve hisse senetlerini desteklerken, pay piyasaları günü yükselişle tamamladı.

        Analistler, seçim sonuçlarının küresel piyasaları etkilediğini belirterek, yatırımcıların yeni yönetim altında köklü politika ve ekonomik değişimlere hazırlandığını kaydetti.

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        TRUMP'IN ZAFERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

        Seçim sonuçları piyasa hareketlerine de yansıdı. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra yüzde 4,44 seviyesinde dengelendi. 2 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 4,28'e ulaştı.

        Dolar endeksi de yüzde 1,6 artarak 105,10 değerine çıktı. Dolar, Japon yeni ve avro karşısında da yüzde 2'ye yakın artışla keskin bir yükseliş gösterdi.

        Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 76 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

        Türkiye saati ile 00.00 itibarıyla Bitcoin'in fiyatı, yüzde 9,7 artışla 76 bin 175 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu ise yüzde 3 azalarak 2 bin 660 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varili de yüzde 0,5 azalarak 75,16 dolardan işlem gördü.

        FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın vereceği faiz kararının da beklendiğine işaret etti.

        Para piyasalarında, Fed'in yarın 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 99 olarak fiyatlandı.

        Öte yandan, ABD'de Trump'ın seçim zaferi eski başkanın medya şirketiyle, destekçisi Elon Musk'ın şirketinin hisselerine kazanç getirdi.

        Trump Media & Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6 artarken, yüzde 15'e yakın artış kaydeden Tesla'nın hisse fiyatı yılın en yüksek seviyesini gördü.

        Finans şirketlerinin hisselerindeki ralli de dikkati çekti. ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 11,5, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8,4 ve Goldman Sachs ile Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 13,1 yükseldi.

        Ayrıca, ABD'nin seçilmiş başkanının ülkeye yasa dışı yollardan giren daha fazla göçmeni gözaltına alacağı beklentisiyle özel hapishaneler ve gözaltı merkezlerini yöneten şirketlerin hisselerinde de artışlar yaşandı. Özel hapishane işletmecisi GEO Group'un hisseleri yüzde 42, CoreCivic'in hisseleri yüzde 29 arttı.

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